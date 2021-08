Malgré une désillusion à la carabine, la France peut encore espérer des médailles ce lundi avec les qualifications en finale de 4 nageurs : Ugo Didier, Alex Portal, David Smetanine et Laurent Chardard.

Cette nuit le Français Didier Richard n’est pas parvenu à ramener une nouvelle médaille pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Qualifié en finale du tir à la carabine à 10m debout, il termine 7e de l’épreuve. Lors des qualifications, Richard s’était classé troisième et il pouvait espérer repartir du Japon avec une médaille.

🚨🇫🇷 Alors qu’il s’était qualifié en 3e position pour la phase de duels, Didier Richard est éliminé en 7e position du para tir R1 à 10m. #AllezLesBleus | #Tokyo2020

📸 G. Mirand – CPSF pic.twitter.com/2YQJ10229k — Equipe France (@EquipeFRA) August 30, 2021

Côté Français, la soirée aura tout de même été bien remplie en natation. Les deux médaillés Ugo Didier (2e du 400m S9) et Alex Portal (3e du 400m S13), ainsi que David Smetanine et Laurent Chardard se sont tous les quatre qualifiés pour leurs finales respectives de la natation. Alex Portal s’est notamment illustré avec le 3e chrono des séries du 200 m 4 nages et Ugo Didier le 4e chrono sur 100 m dos. Leurs finales seront à suivre ce matin entre 10h14 et 12h35, heure française.