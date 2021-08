Froissé par sa non-sélection en équipe de France, Olivier Giroud a passé ses nerfs sur Cagliari ce week-end en plantant un doublé.

Double buteur hier soir face à Cagliari (4-1), Olivier Giroud a fait fort pour sa première à San Siro sous les couleurs du Milan AC. Une performance XXL du Français, qui laisse peut-être déjà des regrets au sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui ne l’a pas retenu pour les prochains matchs des Bleus.

De passage au micro de DAZN après la rencontre, Giroud est revenu sur sa performance et le penalty inscrit juste avant la pause. « Je suis très fier de jouer pour Milan et de jouer à San Siro. C’est une grande émotion. Je suis très content de la performance de l’équipe car nous avons commencé le match en jouant notre football. Nous aurions aussi pu marquer plus. Sur la feuille dans les vestiaires, je suis le tireur de penalty. J’avais déjà marqué et j’aurais pu laisser Théo Hernandez marquer, mais je suis un attaquant et je voulais marquer à nouveau. »