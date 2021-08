Le Super Rugby Trans Tasman, une compétition post-Covid qui a réuni cette année cinq franchises australiennes et cinq néo-zélandaises, comprendra pour son édition 2022 deux nouvelles formations, issues des îles du Pacifique (Fidji, Samoa et Tonga), ont annoncé lundi ses organisateurs.

Le tournoi, qui s’appellera désormais le Super Rugby Pacifique, débutera le 18 février prochain, si la situation sanitaire permet de voyager à nouveau

normalement. Il consistera en une saison régulière de 14 journées, suivie par trois semaines de phase finale que disputeront uniquement les huit meilleures équipes. « C’est une petite révolution pour le rugby dans le Pacifique, voire pour le reste du monde du rugby », a déclaré Andy Marinos, directeur général de Rugby Australia. « Nous avons vu quel rugby brillant jouent les Fidji dans tous les formats de jeu (en XV comme à VII, ndlr) et leur participation (à travers la franchise Drua, ndlr) fera de cette nouvelle compétition l’une des plus difficiles au monde », a-t-il ajouté. L’autre franchise, Moana Pasifika, devrait être composée des meilleurs joueurs des Samoa et des Tonga.

« Nous entrons dans une nouvelle phase incroyablement excitante pour le rugby dans la région du Pacifique », a déclaré pour sa part Chris Lendrum, directeur des performances de New Zealand Rugby. « Les rivalités trans-tasmaniennes sont cruciales pour notre sport dans l’hémisphère sud, et les clubs de Super Rugby existants ont construit une histoire et un héritage merveilleux pendant 26 ans », a-t-il ajouté. Avant le coup d’arrêt porté au sport mondial par la pandémie de Covid-19, le Super Rugby, compétition phare de l’hémisphère Sud, rassemblait au total 15 franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, argentine et japonaise. En remplacement, des versions uniquement nationales ont été créées en Australie et en Nouvelle-Zélande: le Super Rugby AU et le Super Rugby Aotearoa, avant le regroupement des cinq franchises des deux pays pour le Super Rugby Trans-Tasman.