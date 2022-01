Il n’y aura donc pas de jauges proportionnelles pour le moment dans les stades et les salles en France.

Ce lundi, le gouvernement a remis en vigueur les jauges de 5 000 spectateurs en extérieur et 2 000 en intérieur, pour tous types d’événements. Pour rappel le 29 décembre dernier, sous l’impulsion du député Sacha Houlié (La République En Marche), la commission des lois avait adopté un amendement instaurant la proportionnalité de la jauge en fonction de la capacité du stade ou de la salle concernée. Un amendement finalement annulé ce lundi.

« Quand on commence à appliquer des jauges proportionnées dans des établissements accueillants du public, il faut compter les mètres carrés », a expliqué Olivier Véran le ministre de la Santé en séance à l’Assemblée Nationale. « On l’a vu avec les centres commerciaux, c’est un débat sans fin qui risque de tuer le dispositif. La règle du prorata a l’air simple sur le papier mais elle est très compliquée à mettre en oeuvre et elle est inappropriée au regard de la diversité des configurations des lieux accueillant du public […] Nous tiendrons compte de la caractéristique de chaque établissement, mais pas de proportionnalité qui nous engagerait sur un dispositif que nous ne pourrons pas tenir. »