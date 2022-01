Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Ousseynou Ba devrait finalement rester à l’Olympiakos cet hiver.

À la recherche de renforts en défense centrale, alors que Harold Moukoudi a été retenu par le Cameroun pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’AS Saint-Étienne a déjà bouclé le transfert de Joris Gnagnon. Mais l’ancien Rennais, arrivé libre de tout contrat, ne devrait pas être à 100% avant plusieurs semaines. En attendant, Pascal Dupraz va donc devoir recruter un autre défenseur central, et au plus vite.

Mais nouveau coup dur ce mardi, puisque L’Equipe annonce que la piste prioritaire du coach est tombée à l’eau. Tout proche de s’engager en prêt à l’ASSE, Ousseynou Ba ne devrait finalement pas quitter l’Olympiakos début janvier. Pour cause, le club grec vient de perdre Kostas Manolas sur blessure et ne pourra pas compter sur Pape Cissé, retenu à la CAN en janvier. Pour faire simple, l’ASSE devra attendre la fin du mois de janvier pour recruter l’ancien du GFCO Ajaccio. Un vrai problème pour Pascal Dupraz, qui cherche des renforts au plus vite.