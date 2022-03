Parfois critiqué pour son manque de fiabilité sur le mouillé, Fabio Quartararo a décroché un précieux podium en Indonésie, le week-end dernier, qu’il a célébré comme une victoire.

« C’est le meilleur podium de ma vie », a déclaré le champion du monde MotoGP français à l’issue de la course. « Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu ce sentiment avec la moto. En 2019, j’étais toujours dans le top 10, mais en 2020 et 2021, je n’étais plus là. Au Mans l’année dernière, j’ai réussi, mais les conditions étaient mixtes et j’étais en pneus slicks. Mais ici c’était vraiment mouillé, j’avais une bonne adhérence et c’est ce dont j’ai besoin », a ajouté Fabio Quartararo.