Stafanos Tsitsipas s’est incliné la semaine passée à Indian Wells au 2ème tour face au jeune américain Jenson Brooskby (21 ans, ATP 39) en trois manches (1/6 6/3 6/2).

Les deux joueurs se rencontraient pour la première fois et le Grec a pu découvrir la technique atypique et peu conventionnelle de son adversaire. En conférence de presse d’après match, Tsitsipas s’est montré assez méprisant envers le jeune américain. « Il n’est pas explosif, mais il est capable de récupérer des balles. Il n’est pas non plus très athlétique. Il est juste capable de bien lire le jeu, de jouer à son rythme, de jouer au rythme de l’adversaire et de rester constant. Il n’a rien qui tue, je dirais », a déclaré Tsitsipas, selon Mario Boccardi.

On a également demandé à Tsitsipas s’il y avait quelque chose qui le surprenait dans le jeu de Brooksby. « La quantité incroyables de nets qu’il a frappés, il a été capable d’en faire passer plusieurs dans l’autre côté du court, c’est sûr. Je pense que c’est une compétence. Et je ne sais pas quoi d’autre répondre », a déclaré Tsitsipas. Après un premier set timide, Brooksby a montré des qualités impressionnantes pour renverser ce match et s’octroyer un premier 1/8e de finale en Masters 1000, où il se sera incliné face au Brittanique Cameron Norrie.