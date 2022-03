Son compagnon Jérémy Frérot aurait été prié de quitter la maison et c’est désormais seule que Laure Manaudou s’occupe de ses trois enfants.

La légende vivante de la natation française, retirée des bassins depuis 2012, fait l’objet de nombreux articles dans la presse people depuis qu’elle est en couple avec le chanteur Jérémy Frérot (ex Fréro Delavega). Mais cette idylle semble avoir pris fin, selon… la presse people, toujours ! Public affirme que Laure Manaudou s’est séparée de Jérémy Frérot « le jour de son anniversaire » et qu’elle s’occupe désormais seule de ses trois enfants.

La jeune femme de 35 ans a d’ailleurs pris la parole sur les réseaux sociaux à ce sujet : « Pas grand-chose à part m’occuper de mes enfants. Trois, ça prend du temps et beaucoup d’énergie. Je n’en aurai pas quatre. Mon boulot, c’est mère au foyer ! Franchement, je trouve ça plus dur qu’une carrière sportive. Je ne m’attendais pas à autant de chamboulements. J’attends toujours l’ampoule qui s’éclairera au-dessus de ma tête, le jour où j’aurai l’illumination de ce que je veux faire de ma vie. Mais ça ne me dérange pas de vivre comme ça, j’ai cette chance. J’attends qu’ils grandissent un peu pour repartir sur des événements sportifs et me faire plaisir. Quand on est maman, on s’oublie et c’est important de penser à soi. Ce 3e enfant, ça a été difficile, beaucoup de fatigue, on n’est pas assez soutenues ou comprises. On veut faire de son mieux et quand on n’y arrive pas on est perdue. »