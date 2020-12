8ème du Championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo n’est pas pleinement satisfait de son année. Le pilote français a pourtant longtemps cru pouvoir remporter le titre mondial…

« C’est une bonne saison, mais malheureusement pas complètement, donc c’est un peu triste« , a-t-il analysé dans un entretien accordé à l’AFP. Français En effet, Fabio Quartararo, un temps leader du championnat, est passé à côté des dernières courses, le faisant redescendre au classement. « Quand on termine les trois dernières courses si mal, c’est difficile de dire que l’on est content de sa saison. Mais je peux aussi dire que c’est une saison dont je pourrai me souvenir car j’ai remporté trois victoires. Certains pilotes n’ont jamais gagné en MotoGP et j’ai déjà trois victoires dont c’est vraiment positif. Donc d’une certaine façon, c’est une bonne saison mais malheureusement pas complètement, donc c’est un peu triste. »

L’an prochain, Fabio Quarataro évoluera au sein de l’écurie d’usine Yamaha, en difficultés cette saison bien que son pilote Alex Rins ait terminé troisième. « Il est clair que nous manquons d’adhérence à l’arrière et il faut travailler là-dessus. Yamaha voit bien que la moto 2020 lors des dernières courses était un désastre pour tous ses pilotes et nous n’avons pas besoin de leur répéter sans arrêt qu’elle ne marche pas. Ils vont trouver pourquoi et nous serons dans une meilleure situation lors des premiers essais l’an prochain. Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience en MotoGP, mais j’ai une idée assez claire de ce que je peux dire à Yamaha et ce qu’ils peuvent améliorer. (…) Cela sera un plus d’être un pilote d’usine et de pouvoir leur faire part de mes idées« .