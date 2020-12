Sur la sellette en raison de la crise sportive qui traverse le FC Nantes, Christian Gourcuff vit peut-être ses derniers jours à la Beaujoire. Il se murmure en coulisses que les Canaris pensent déjà à l’après. Patrick Vieira et Laurent Blanc sont les noms qui circulent actuellement en Loire-Atlantique pour succéder à Gourcuff.

Peu après l’humiliation et l’avalanche de buts subie à domicile face à Strasbourg ce week-end à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 (4-0), Christian Gourcuff a évoqué publiquement la possibilité de quitter les Canaris. « Si je ne conviens pas à la situation, ce n’est pas un souci… »

Face à ce constat alarmant et cette triste 14e place au classement, bien en deçà des attentes, les dirigeants nantais pensent à l’avenir et planchent pour trouver un nouveau coach. Le nom du Suisse René Weiler aurait été évoqué mais le CV de l’Helvète ne serait pas le seul à avoir été retenu. Selon les informations récoltées de L’Equipe, le président Waldemar Kita songerait à deux grands noms expérimentés au poste d’entraîneur : Laurent Blanc et Patrick Vieira.

Le premier, sans contrat depuis son départ de la capitale en 2016, expliquait récemment qu’il ne fermait pas la porte à un retour dans une zone technique.

Quant à Patrick Vieira, tout juste limogé par l’OGC Nice, celui-ci serait dans les petits papiers des dirigeants nantais depuis belle lurette. Reste à savoir si le champion du monde 1998 voudra reprendre du service aussitôt après son licenciement.