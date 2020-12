Déjà qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, le LOSC fait désormais partie des favoris à la victoire finale. C’est en tout cas ce qu’avancent les bookmakers internationaux.

Lille réussira-t-il là où l’Olympique de Marseille a échoué en 2018 ? A en croire les différents bookmakers du marché, le scénario reste plausible. D’ores et déjà qualifié pour la phase finale de la Ligue Europa avant même de disputer son dernier match de poules contre le Celtic, le LOSC de Christophe Galtier impressionne son monde et se place parmi les équipes les plus attendues de la compétition.

Winamax, qui enchaîne les promos sur le tournoi d’après SportyTrade, annonce ainsi le club français parmi les favoris au sacre sur la pelouse de Gdansk, au mois de Mai prochain. En compagnie de Tottenham, Arsenal, du Milan ou encore des autres Italiens de la Roma et du Napoli, le club français s’est ainsi fait une place chez les bookmakers, qui sont généralement assez performants en termes de pronostics.

Pour rappel, malgré cinq finales perdues en 1978 par Bastia, en 1996 par Bordeaux, et en 1999, 2004 et 2018 par l’OM, aucun club tricolore n’a remporté la Ligue Europa depuis sa création. C’est dire la prouesse que réaliserait le LOSC en cas de succès final. Alors, les Dogues seront-ils au rendez-vous ? Réponse dans quelques mois.