Le Suisse Marco Odermatt a remporté ce lundi le slalom géant de Santa Caterina di Valfurva, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin. Elle offre à son pays un premier succès dans cette spécialité depuis 2011.

Marco Odermatt, 23 ans, a devancé l’Américain Tommy Ford de 73/100e et le Croate Filip Zubcic, auteur d’une impressionnante remontée sur le second tracé, de 75/100e.

Le Français Alexis Pinturault a terminé à la 5e place, à 82/100e du vainqueur du jour et à seulement 7/100e du podium.

Marco Odermatt en démonstration ! Le Suisse remporte le géant de Santa Caterina, Alexis Pinturault prend la 5e place https://t.co/s9FBcNwivX pic.twitter.com/rlUBfDvaN9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 7, 2020

Le classement du slalom géant

1. Marco Odermatt (SUI) 240 pts

2. Filip Zubcic (CRO) 182

3. Loic Meillard (SUI) 145

4. Lucas Braathen (NOR) 142

5. Alexis Pinturault (FRA) 140

6. Tommy Ford (USA) 129

7. Zan Kranjec (SLO) 128

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 90

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 76

10. Luca De Aliprandini (ITA) 74