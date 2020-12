Cette semaine a été riche en émotions dans le monde du sport. Les victoires de l’OM et du PSG en Ligue des Champions, Lille qui continue sa balade de santé et le naufrage de Rennes et de Nice… Mais, la rédaction de sport.fr vous propose aujourd’hui de découvrir les quelques news décalées de ces derniers jours. Kyrgios a déjà trouvé sa reconversion, Messi est vraiment le GOAT et Zlatan Ibrahimovic reçoit son cinquième Tapir d’Or.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les news les plus insolites des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : Nick Kyrgios possède un talent fou. Mais l’Australien se fait plus souvent remarquer en dehors que sur le court et ses phrases. C’est encore le cas cette semaine. À l’occasion de la sortie de la PS5, il s’est confié sur sa passion pour les jeux vidéo. Il envisagerait même une carrière.

Fini le tennis ! Kyrgios a déjà trouvé sa reconversion https://t.co/iftHbUSSwu pic.twitter.com/HYzYWlnen0 — Sport.fr (@FilSport) December 4, 2020

Numéro 2 : lors de la rencontre face à Osasuna ce week-end, la heatmap du sextuple Ballon d’or formait la silhouette d’une chèvre. Le véritable GOAT ?

Lionel Messi est le GOAT, la preuve en image ! https://t.co/cRI5TUnrv6 pic.twitter.com/1e67pDrhbp — Sport.fr (@FilSport) December 1, 2020

Numéro 3 : Zlatan Ibrahimovic a reçu un trophée un peu particulier, son 5e Tapir d’Or. Pourquoi ? Une embrouille avec EA Sports moqué par l’émission parodique Striscia la Notizia.