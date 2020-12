Agé de 25 ans, Nick Kyrgios est considéré comme un « bad boy » du tennis. S’il possède un talent fou, l’Australien se fait plus souvent remarquer en dehors que sur le court et ses phrases ne laissent personne indifférents.

À l’occasion de la sortie de la PS5, le joueur australien s’est confié sur une des ses passions, les jeux vidéos ! Il envisage même d’en faire son métier après sa carrière de tennisman professionnel.

« Je suis encore plus compétitif avec les consoles que sur le court de tennis, je ne peux pas être heureux quand je perds. Je me considère vraiment comme le meilleur joueur du circuit ATP (En jeux-vidéos) et je me vois assez talentueux pour réorienter ma vie professionnelle vers cela. Je pense que lorsque j’aurai fait 10 ans de carrière dans le tennis, j’arrêterai pour me consacrer aux jeux-vidéo. » A assuré sur une vidéo YouTube, celui qui a terminé à la 45e place mondiale en fin de saison.