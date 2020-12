Courtisé par toute l’Angleterre, le joueur d’Aston Villa, Jack Grealish est dans les petits papiers de Manchester City. Mais avant cela, le club pourrait bien racheter son ancienne recrue Douglas Luiz pour préparer le terrain et nouer un contact avec les Villans. Le chèque des Citizens atteindrait les 100 million d’euros pour les deux joueurs !

L’ancien Citizen, Douglas Luiz, n’est pas étranger au bon début de saison d’Aston Villa. Le joueur de 22 ans, en pleine confiance sur les pelouses de Premier League, est un élément important au sein du jeu des Villans. Lâché par City pour 17 millions d’euros, le Brésilien représente une vraie belle affaire pour l’équipe de Birmingham. Mais il y a une contrepartie. Dans le contrat du joueur se trouve une ligne concernant une clause de rachat à 28 millions d’euros, activable à tout moment du côté des Sky Blues. Et d’après le Daily Star, la direction de City compte bien le faire. Ainsi, l’équipe de Pep Guardiola commencerait à tâter le terrain et à s’ouvrir au dialogue avec Aston Villa dans l’optique de mettre la main sur le tant convoité Jack Grealish. Estimé par son club à 88 millions d’euros, le milieu de terrain est une cible prioritaire pour Manchester City. Combiné à Douglas Luiz, l’énorme écurie pourrait poser sur la table un chèque de plus de 100 millions d’euros pour dénicher les deux joueurs.