Ce matin à Milan, Zlatan Ibrahimovic a reçu un trophée un peu particulier : son 5ème Tapir d’Or.

En conflit avec l’éditeur de jeux vidéo EA Sports depuis plusieurs semaines, Zlatan Ibrahimovic a reçu une petite surprise ce matin des mains du présentateur de l’émission parodique Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Le buteur suédois de 39 ans a remporté aujourd’hui le 5ème Tapir d’Or de sa carrière, une récompense attribuée aux rois de la boulette. En effet, l’ancien attaquant du PSG s’en est pris à l’éditeur du jeu vidéo FIFA sur les réseaux sociaux, les accusant de se faire de l’argent sur son dos depuis des années. Une attaque plutôt surprenante quand on sait que le Milan AC a signé un contrat d’exclusivité avec EA Sports pour l’édition 2021 de FIFA et que Zlatan en personne a régulièrement fait la promotion de ses cartes spéciales dans le mode de jeu FIFA Ultimate Team.

Une boutade que le Suédois a prise avec le sourire, lâchant au passage que ce trophée lui permettrait de revenir plus vite de blessure. Il espère également pouvoir en gagner d’autre et dépasser le record d’Antonio Cassano, titré à 15 reprises. Sur un ton un peu plus sérieux, Zlatan Ibrahimovic en a également profité pour dévoiler les raisons de son retour au Milan AC. « Je suis retourné chez les Rossoneri pour changer la mentalité de l’équipe. J’ai mis beaucoup de pression sur mes coéquipiers pour faire ressortir toutes leurs qualités : il y a ceux qui tiennent le coup et ceux qui ne le peuvent pas. »