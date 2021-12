Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a déjà le regard tourné vers les prochains Jeux Olympiques, à Paris en 2024.

De passage en conférence de presse ce lundi, au lendemain de la défaite des Bleues en finale de la Coupe du monde féminine de handball face à la Norvège (22-29), le sélectionneur Olivier Krumbholz a pointé du doigt les gros défauts de son équipe. Conscient de certaines lacunes, il compte bien les rectifier pour viser le titre olympique à Paris, en 2024.

« Si on veut faire un grand résultat en 2024, il va falloir que l’on progresse énormément. Contre la Norvège, c’était un avertissement. Il faut absolument que les filles retravaillent le tir, c’est clair. Le problème, c’est qu’il y a tellement de matches que les coaches font souvent comme tout le monde, beaucoup de tactique. Le tir, c’est quand même la plus grande lacune de l’équipe de France sur les trois quatre derniers matches. Et ce n’est pas nouveau, donc il faut que l’on travaille. »