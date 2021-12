Ravi de défier l’Olympique de Marseille en 16e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de National 3 n’a pas caché son enthousiasme.

Après avoir surclassé l’ES Cannet Rocheville (4-1) ce dimanche en 32e de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouvera une autre formation de National 3 début janvier : l’US Chauvigny. Un match très déséquilibré sur le papier, qui n’effraie pas pour autant le coach des amateurs. Dans une interview accordée à L’Equipe, Stéphane Malloyer a même comparé ce tirage à un cadeau de Noël avant l’heure.

« C’est vraiment le père Noël avant l’heure. C’est un truc énorme pour le club, même si on ne sait pas encore dans quel stade on va les recevoir. Il y a quand même un fossé (4 divisions d’écart) mais c’est fabuleux. On espérait déjà un gros avant de tirer Chartres. Mais on avait pris Chartres, et donc il fallait passer. Là, c’est un aboutissement. »