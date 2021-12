Bientôt en fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso devrait quitter la Bavière pour une destination idyllique. En effet, l’ancien de l’Olympique Lyonnais serait sur le point de s’engager avec le Real Madrid.

Corentin Tolisso ne fait plus l’unanimité au Bayern Munich. Plombé par les blessures, l’international français, n’est plus vraiment une priorité du club. Relégué sur le banc dans un rôle de remplaçants depuis l’arrivée de Julian Nagelsmann, Corentin Tolisso cherche activement une porte de sortie. En fin de contrat cet été et plus précisément en juin prochain, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais sera libre de négocier avec d’autres écuries à partir du 1er janvier 2022. Plusieurs cadors seraient déjà sur le coup, mais un seul tiendrait la corde.

Selon les informations de la Cadena Ser, Corentin Tolisso serait en négociations avancées avec le Real Madrid pour un transfert gratuit l’été prochain. Une aubaine pour le Français alors que le Bayern Munich souhaite s’en séparer. Un rebond de prestige pour l’ancien de l’Olympique Lyonnais qui pourrait y retrouver certains compatriotes français : Ferland Mendy ou encore Karim Benzema.