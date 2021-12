A l’affût de la moindre information, le monde attend et est suspendu à la décision finale que prendra Kylian Mbappé sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, la star du PSG cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Malgré cette situation, Leonardo se veut rassurant. Un discours malhonnête pour Jérôme Rothen.

Partir ou rester au Paris Saint-Germain ? Quelle option serait la meilleure ? Personne ne peut le savoir avant de s’être lancé et seul le futur nous indiquera si le choix de Kylian Mbappé est le bon ou non. En fin de contrat en juin prochain, le Français est la cible de toutes les convoitises et la tendance est à un départ vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Une aspiration que souhaiterait bien briser Leonardo. Le directeur sportif parisien reste confiant malgré une situation mal embarquée. Un discours loin d’être crédible pour Jérôme Rothen.

« Il raconte ce qu’il a envie de raconter, il nous prend pour des cons. […] S’il y a bien quelqu’un qui est mal placé pour parler de Mbappé, c’est lui. Lui qui a passé plus d’un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. Pour un joueur que tu veux absolument prolonger, ça laisse à désirer. Plutôt que de nous vendre du rêve et d’essayer de redorer ton image, parle-nous des choses qui fâchent et sois un peu sincère avec les gens parce qu’aujourd’hui, tu es démasqué. Il manque de sincérité sur Mbappé. L’interview de la semaine dernière de Mbappé dans Paris Match, où il annonce qu’il a envie de voyager, de découvrir d’autres choses, d’autres pays, tout va à l’encontre d’une prolongation. Quoi qu’en dise Leonardo« , a déclaré Jérôme Rothen sur le plateau de RMC.