Homme fort du système mis en place par Jocelyn Gourvennec, Renato Sanches semble avoir retrouvé une certaine continuité. Plus forte valeur marchande du LOSC, le Portugais ne devrait pas s’éterniser dans le Nord. Un retour au Bayern Munich serait une piste potentielle tant le club est nostalgique de son arrivée.

Recruté pour 35 millions d’euros après un Euro 2016 tout simplement époustouflant, Renato Sanches n’a pas su s’imposer dans un club historique tel que le Bayern Munich. Après cet échec, le Portugais s’est envolé pour la France et pour le LOSC afin de rebondir et de redevenir le joueur sexy qu’il était par le passé. Mission réussie pour le milieu de terrain de 24 ans qui est aujourd’hui sur les tablettes des plus grands. Un retour sur le devant de la scène qu’observe avec nostalgie l’ancien président de l’écurie bavaroise, Karl-Heinz Rumennigge.

« Je pense que nous l’avons fait signer un ou deux ans trop tôt, mais nous avions envie de le sécuriser. A 18 ans, il y avait déjà une grande attente autour de lui en Europe. Nous avions payé 35 millions d’euros, c’était beaucoup d’argent. Il avait réalisé un très bon Euro et il avait été élu Golden Boy. […] J’ai récemment vu son match contre Wolfsburg, il a été bon, c’était l’un des meilleurs et peut-être même le meilleur sur le terrain. Lille a gagné 1-3, en partie grâce à lui« , a indiqué Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, au micro du média allemand Bild.