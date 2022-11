Sans surprise, le PSG handball a enchaîné un cinquième succès en Ligue des champions jeudi en dominant 32-30 Porto lors de la 6e journée.

Après cette victoire face au bon dernier de leur groupe A, les Parisiens sont bien accrochés à la deuxième place, offrant une qualification directe pour les quarts de finale, à huit journées de la fin de la phase de poules. La bande de Luka et Nikola Karabatic ne s’est plus inclinée en C1 depuis son revers d’entrée à Veszprem, leader. Ils doivent notamment leur succès jeudi à leur gardien Jannick Green (31% d’arrêts) qui a pris avantageusement le relais dans les cages d’Andreas Palicka (21%) au retour des vestiaires.

Elohim Prandi avait lui déjà empilé six de ses onze buts à la pause (17-15). Avec déjà 38 réalisations en Ligue des champions cette saison, Prandi a déjà surpassé son record en un exercice (36 en 2020-2021). Actuel troisième meilleur marqueur en Championnat de France, l’arrière gauche s’affirme comme l’homme fort du club de la capitale, dix mois après avoir été blessé à l’arme blanche lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris. Les Parisiens ne retrouveront pas les terrains européens avant trois semaines et la réception des Danois de Gudme pour cause de trêve en C1, le temps de l’Euro féminin.