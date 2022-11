Pour leur parcours en LDC, l’OM et le PSG ont déjà touché respectivement 25 et 67 millions d’euros.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ont déchanté en Ligue des champions. Malgré une victoire hier sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1), les hommes de Christophe Galtier ont dû se contenter de la deuxième place du groupe H. Une mauvaise nouvelle pour les Parisiens, qui pourraient hériter d’un tirage très relevé en huitièmes de finale. Le bilan est encore plus rude pour Marseille, éliminé de toutes compétitions européennes pour un but concédé face à Tottenham (1-2) dans les toutes dernières secondes du temps additionnel.

Mais les deux clubs français vont pouvoir se consoler avec un joli petit chèque. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, l’OM va en effet toucher la coquette somme de 25,78 millions d’euros pour son parcours en C1. De son côté le PSG, toujours en lice et invaincu, a déjà empoché 67,86 millions d’euros. De quoi financer notamment les dépenses prévues au mercato hivernal.