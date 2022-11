Voici les adversaires potentiels du FC Nantes et de l’AS Monaco pour les 16es de finale de la Ligue Europa.

Ce soir, grâce à leurs victoires, le FC Nantes et l’AS Monaco se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Les deux clubs français affronteront au prochain tour un troisième de groupes de Ligue des Champions et il y a du lourd. Les adverses potentiels de Monaco et Nantes sont le FC Barcelone, le Sporting Portugal, le Bayer Leverkusen, le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le FC Séville, la Juventus de Turin et l’Ajax Amsterdam.