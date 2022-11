Face aux médias, Kombouaré a salué l’exploit monumental des Nantais ce soir.

Soirée folle au Pirée avec la victoire sur le fil du FC Nantes sur la pelouse de l’Olympiakos (2-0). Un succès précieux qui permet aux Canaris de se qualifier en 16es de finale de la Ligue Europa. De passage en zone mixte après l’exploit de ses hommes, Antoine Kombouaré a eu du mal à contenir sa joie.

« Ce sont des grands malades ! Il y a beaucoup de fierté, de joie… ils nous font passer dans des émotions tellement dingues. On fait une première mi-temps… mauvaise. Je n’étais pas content à la mi-temps. Et la 2ème mi-temps, on a une équipe avec du jeu et du calme avec le ballon. On a bien défendu et on marque ces deux buts pour ne pas avoir de regrets à l’arrivée. Il y a ensuite la cerise sur le gâteau. »