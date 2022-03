L’équipe de France de handball a dévoilé vendredi les 21 joueurs convoqués pour préparer la troisième étape de Golden League au Danemark, un groupe similaire à celui qui a disputé l’Euro en janvier mais avec le retour des blessés Luka Karabatic, Timothey N’Guessan et Nedim Remili.

Plus d’un mois après la fin de l’Euro en Hongrie, où les Bleus avaient atteint la 4e place, c’est un groupe sans grande surprise qui va affronter la Norvège (19 mars) et le pays hôte, le Danemark (3e à l’Euro, le 20 mars). L’équipe de France se réunira à partir du 14 mars à la Maison du handball de Créteil avant ses deux rencontres. Pour ce faire, Guillaume Gille peut compter sur le retour des Parisiens Nedim Remili et Luka Karabatic et du Barcelonais Timothey N’Guessan, qui avaient dû déclarer forfait pour l’Euro. Nikola Karabatic, qui fait partie de la liste, sera lui néanmoins exempté de déplacement. Cette préparation, qui servira à « effectuer le bilan », permettra aussi de revoir des joueurs qui avaient joué leur première grande compétition en Bleu en janvier comme Karl Konan, Aymeric Minne ou Thibaud Briet.

Cette troisième étape de l’édition 2021-2022 marquera la dernière pour les Bleus en Golden League, compétition amicale comptant une étape dans chacun des pays organisateurs (France, Norvège, Danemark). La Fédération française de handball avait annoncé le retrait de la France en novembre dernier. La deuxième étape en France début janvier avait été annulée à cause des conditions sanitaires.