Dans le flou alors que Chelsea va prochainement changer de propriétaire, Thomas Tuchel n’a pas l’intention de faire ses valises.

Alors que Roman Abramovitch a pris la décision de mettre en vente le club de Chelsea, Thomas Tuchel se pose de sérieuses questions concernant son avenir. De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur des Blues a tenu à adresser un petit message au prochain propriétaire du club londonien.

« Je n’ai aucun problème à rester ici. J’aime travailler en Premier League. J’aime être en Angleterre. Chelsea, de mon point de vue, pour moi, est l’ajustement parfait et j’aime être ici. J’espère que cela continuera. Il y a de l’incertitude, mais n’est-ce pas toujours le cas pour un manager de football ? Je me suis entraîné à vivre avec ça à différents niveaux et ce n’est pas le cas ici. Mais je suis positif et j’espère que les choses se termineront bien. »