En interview, Marco Verratti a expliqué la tendance du PSG à marquer dans les dernières minutes d’un match.

De passage au micro de PSG TV ce vendredi, Marco Verratti est revenu sur la faculté du Paris Saint-Germain à renverser les matchs dans les dernières minutes. Une véritable spécialité des hommes de Mauricio Pochettino cette saison.

« C’est une caractéristique d’une équipe qui ne lâche jamais rien et qui a de la confiance en elle. Jusqu’à la dernière minute, avec les très bons joueurs que l’on a, on peut faire quelque chose. Je pense que c’est une qualité que l’on a et je suis content qu’on l’ait. Je pense que c’est une des premières fois que l’on marque autant de buts dans les dernières minutes d’un match. En plus, dans le football, c’est vraiment joli de marquer dans les dernières minutes et de gagner. Parfois c’est stressant mais je pense que pour les supporters, mettre un but à la 90e ou mettre un but à la 20e et finir le match comme ça, ils préfèrent un but à la fin. »