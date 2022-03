Lucide, le coach de l’AS Monaco sait qu’il va falloir rapidement redresser la barre pour atteindre les objectifs fixés en début de saison.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’AS Monaco prépare un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45), Philippe Clement a fait le point sur la saison difficile que traverse le club de la principauté.

« Oui Monaco est en train de rater sa saison, mais il y a encore douze matches dans le Championnat. Il reste un tiers du Championnat. Naturellement, chaque match est très important. Après le match à Lens, le match contre Lyon et le match contre Amiens, tout le monde était très enthousiaste. Il n’y a pas grand changement par rapport à cette période. On voit même des choses plus positives dans le jeu aujourd’hui qu’à cette période-là, mais sans la réussite. Les circonstances n’ont pas été avec nous. Il y a eu les deux buts contre notre camp : c’est quelque chose d’exceptionnel, mais ça s’est produit deux fois de suite. Les deux rouges, surtout le premier, c’est aussi quelque chose de spécial. Sur les quatre matches, on a eu plus de possession et plus d’occasions que l’adversaire. Mais pas la réussite dans les résultats, c’est vrai. On doit travailler. Si les joueurs gardent le même enthousiasme et l’énergie qu’ils ont maintenant, on va récolter les fruits dans les prochaines semaines. J’en suis certain. »