Après la défaite en finale de l’Euro face à la Norvège (22-20), le sélectionneur des Bleues Olivier Krumbholz pense déjà aux Jeux Olympiques.

« La marche était peut-être un peu haute hier (dimanche) en termes d’enjeu. Notre groupe a des joueuses expérimentées et de jeunes joueuses talentueuses. Mais face à une équipe redoutable, aussi organisée, qui utilise aussi bien la vidéo, certaines ont eu du mal à exprimer leurs qualités. Cette expérience est très enrichissante pour les jeunes. Elles ne seront plus dans une découverte à l’avenir alors que la première fois, c’est un enjeu énorme, elles ont peut-être été surprises car ça fonctionnait bien pour elles avant ça. Mais on n’a pas mis une attention particulière pour accompagner ces jeunes en finale et ce n’était peut-être pas assez », a indiqué Olivier Krumbholz dans des propos rapportés par L’Equipe.

Avant d’ajouter : « C’est très prometteur pour les années à venir. L’équipe de France a tapé fort dans le contexte international, avec une vraie marge de progression pour les six mois à venir. La préparation olympique permet d’avoir pas mal de jours de stages et je compte l’utiliser pour améliorer l’équipe. Nous sommes très perfectibles et avons envie de travailler. Les joueuses ont repris beaucoup d’énergie dans cette compétition, Kumamoto (élimination au tour préliminaire du Mondial, l’an dernier)a été très douloureux mais on en est sortis unis. Cela nous a permis de repartir sur une bonne dynamique, avec de l’ambition, et de l’ambition, on en a pour les JO. On sera parmi les favoris avec deux, trois autres équipes, et on est certainement celle avec la plus grande marge de progression. Je vous garantis qu’on sera meilleurs aux JO. »