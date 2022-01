Vincent Gérard, gardien de l’Équipe de France de handball et président du syndicat des joueurs en France, est en colère contre l’EHF et des organisateurs de l’Euro suite aux nombreux cas positifs détectés depuis le début de la compétition.

Si l’Équipe de France réalise un début de championnat d’Europe excellent, Vincent Gérard se demande la valeur de cette compétition alors que de nombreuses équipes ne peuvent pas compter sur des joueurs importants car ils ont été testés positifs à la Covid-19. « C’est par rapport à la situation ici. Pour le moment, nous sommes assez épargnés par la Covid donc on ne peut pas m’accuser de me plaindre pour nous et de tirer sur l’ambulance. Mais il y a 105 cas positifs aujourd’hui dans les différentes équipes. Quelle est la valeur de cette compétition ? », a déclaré le gardien des bleus au micro de Bein Sport.

Pour ce championnat d’Europe 2022, qui est organisé en Hongrie et en Slovaquie, il n’y a pas du de bulle sanitaire pour les équipes. Par exemple, en Hongrie où il n’y a pas le même niveau de mesures sanitaires qu’en France, les joueurs sont mélangés aux autres clients dans les hôtels.