De retour en Argentine dans le club de Boca Juniors, Dario Benedetto règle ses comptes avec les dirigeants marseillais. Pippa n’a pas forcément apprécié l’attitude de la direction olympienne.

« Comment ça s’est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s’est terminé comme ça ? C’est difficile, je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner. » A-t-il révélé avec une pointe d’amertume.