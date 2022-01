En plus de Kylian Mbappé : Leo Messi, Sergio Ramos, Xavi Simons, Édouard Michut et Keylor Navas sont tous présents à l’entraînement ce samedi matin ! 🏃✅



Seul Juan Bernat s’entraîne encore à part, tandis que Neymar et Georginio Wijnaldum sont absents comme prévu.