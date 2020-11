Paul Casey a terminé en tête la première journée du Masters d’Augusta. Tiger Woods n’est qu’à trois coups.

Tenant du titre, Tiger Woods a pris un très bon départ pour cette édition du plus prestigieux des tournois majeurs, exceptionnellement décalée en novembre par le coronavirus. L’Américain a réussi quatre birdies et pointe à la 4e place, derrière l’Anglais Paul Casey et les Américains Webb Simpson et Xander Schauffele. Casey a fait la course en tête en réussissant un eagle réussi dès le 2e trou et cinq birdies. Il rend une carte de 65, 7 coups sous le par. Parmi les autres favoris, Jon Rahm est également bien parti avec un total de -3 (69). Il occupe la 8e place provisoire.