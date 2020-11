Antoine Griezmann doit « un bon verre de vin » à Philippe Coutinho pour lui avoir laissé le numéro 7 au FC Barcelone.

Ironie du sort, après un prêt au au Bayern Munich, le Brésilien est revenu dans le club catalan cette saison. Mais Antoine Griezmann, recruté dans l’intervalle, lui a chipé son numéro fétiche. Le Français lui en sait gré !

En publiant cette petite vidéo bon enfant, on imagine que le Barça veut casser le « bad buzz » autour de Grizou. L’attaquant français vivrait mal son statut au sein du club et l’emprise de Lionel Messi sur le terrain et dans le vestiaire…