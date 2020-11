Stevan Jovetic, 31 ans, ne joue quasiment pas cette saison. Il aurait reçu une proposition de l’OL, mais…

Attaquant de la Principauté, Stevan Jovetic évoque la rumeur et un éventuel départ pour l’Olympique Lyonnais dans les semaines à venir. Il ne semble pas intéressé par la proposition lyonnaise… pour l’instant.

« Si l’OL peut me tenter ? Non j’ai encore un an de contrat avec Monaco et je ne pense qu’à mon club. Après, on verra à l’avenir, on ne sait pas…Mais pour l’instant ma tête est ici, je ne pense qu’à retrouver l’Europe avec Monaco », a déclaré l’international monténégrin de 30 ans au micro de « Téléfoot. »