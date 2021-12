Dans une interview exclusive pour le Telegraaf, Max Verstappen est revenu sur sa lutte acharnée pour le titre de champion du monde avec Lewis Hamilton. L’Hollandais n’a pas été tendre avec le pilote Mercedes.

Demain aura lieu le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi et le champion du monde de Formule 1 sera désigné. Max Verstappen a un avantage sur Lewis Hamilton, il partira en pôle position juste devant le pilote britannique. Mais avant cette course importantissime, l’Hollandais a accordé une interview au média Telegraaf et il a tenu à piquer le septuple champion du monde. Le journaliste lui demande s’il pense être un meilleur pilote que Lewis Hamilton. Il répond : « Je pense que vous devriez être comme ça si vous êtes un pilote de Formule 1. Alors je dis oui, absolument ! Mais je n’ai pas besoin d’entendre ça de quelqu’un d’autre. Je n’ai pas besoin de cette reconnaissance. Je trouve beaucoup plus important ce que je pense moi-même, et ce que pensent les gens qui sont proches de moi. Si j’avais été dans sa voiture, la saison aurait été décidée depuis longtemps« . Voilà qui plante le décor avant le dénouement dimanche à 14h.