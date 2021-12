Défait sur sa pelouse de Chaban-Delmas par les Anglais de Leicester (13-16), l’UBB a mal démarré la Champions Cup. Après le match, Christophe Urios, l’entraineur de Bordeaux-Bègles, a été bon perdant.

Dans ce match où les deux leaders du championnat de France et d’Angleterre s’affrontait, ce sont les Anglais de Leicester qui ont été les plus forts. Dans un match marqué par une utilisation accrue du jeu au pied, c’est George Ford, l’ouvreur de Leicester qui s’est montré à son aise. Les Bordelais n’ont jamais vraiment réussi à produire le jeu qu’on leur connait, qui leur a d’ailleurs permis de battre le Stade Toulousain la semaine dernière (17-7). Après la défaite, Christophe Urios s’est montré réaliste.

« Aujourd’hui, la meilleure équipe a gagné, je n’ai absolument pas de regret. Il nous a manqué de jouer un match complet. C’est difficile de battre des équipes de ce niveau en ne jouant que 45 minutes. Je nous ai trouvés en difficulté en première période, physiquement surtout, et manquant d’intensité. On a d’abord été pris par la vitesse et la qualité de leur jeu au pied, leur fraîcheur physique. On a subi mais on s’en sort bien, à 10-10 à la pause. Après, on a plutôt bien mené la 2e période, mais trop de joueurs n’ont pas joué à leur niveau. On va bien régénérer et se remettre en route pour aller chercher à prendre plus de points aux Scarlets (dimanche prochain) », a déclaré l’entraineur de l’UBB.