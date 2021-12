Pour ce dernier Grand Prix de la saison, où le suspense est toujours palpable entre le Néerlandais et le Britannique pour le titre de champion du monde, c’est Verstappen qui prend une option. Le pilote Red Bull a signé la pôle position.

En profitant de l’aide et de l’aspiration de son coéquipier Sergio Perez, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications. L’Hollandais signe un chrono exceptionnel en début de Q3 qui assomme la concurrence. Il devance de plus de trois dixièmes, Lewis Hamilton. Le podium est complété par la surprenante McLaren de Lando Norris qui profite du mauvais chrono de Valtteri Bottas qui partira de la sixième place dimanche. Le Finlandais sera devancé sur la grille par la Ferrari de Carlos Sainz (5e) et par Sergio Perez (4e). Esteban Ocon est le premier français de ces qualifications, il a signé le 9e temps.