Les W Series (W pour women), championnat de monoplaces réservé aux jeunes femmes, courront en lever de rideau de huit Grands Prix de Formule 1 en 2021.

« Le calendrier 2021 des W Series comprendra huit courses en soutien à la Formule 1. Les lieux et dates de ces courses seront annoncés en temps utile », précisent les deux compétitions dans un communiqué commun. « Nous voulons devenir un tremplin crucial pour toute femme pilote qui souhaite se lancer dans une carrière professionnelle, et notre proximité avec la Formule 1 aidera et renforcera ce processus » explique la dirigeante des W Series, Catherine Bond Muir. « Le fait que les W Series offrent désormais des points pour la Super Licence de la FIA (nécessaire pour accéder à la F1, ndlr) sera également un facteur important à cet égard. »

La catégorie a été lancée en 2019 en lever de rideau du DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, et a sacré la Britannique Jamie Chadwick, pilote de développement de l’écurie de F1 Williams. La saison 2020 a été annulée à cause de la pandémie, alors que les W Series auraient dû courir aux côtés de la F1 au Mexique et aux Etats-Unis, deux GP qui n’ont finalement pas eu lieu. L’initiative a fait polémique, certaines pilotes y voyant une forme de « ségrégation » malvenue dans un sport mixte et appelant plutôt à soutenir les jeunes femmes engagées dans les formules de promotion existantes.