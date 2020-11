Battu par Dominic Thiem au terme d’un duel d’une intensité monstrueuse pour son deuxième match de poule au Masters de Londres (7-6, 7-6), Rafael Nadal a été titillé en conférence de presse par rapport à sa capacité à remporter le tournoi, l’un des rares qui échappent encore à l’Espagnol.

On le sait, Rafael Nadal est l’incarnation de la combativité, de la rigueur et de l’abnégation. Mais il est également un modèle de fair-play. En témoigne ses mots plein de respect à l’encontre de son bourreau Dominic Thiem. Malgré cette défaite difficile à encaisser (7-6, 7-6), le roi de la terre battue, auteur d’un excellent match, a reconnu la supériorité de l’Autrichien.

En conférence de presse, le numéro 2 mondial a également fait preuve d’intelligence et de sang-froid au moment de répondre à une question particulièrement agaçante. Interrogé sur sa capacité à remporter le Masters, un des rares trophées manquants à sa collection, le joueur espagnol s’est montré mesuré dans ses propos alors que beaucoup de ses homologues auraient pu être agressifs dans leurs réponses. « Je pense que même si je n’ai jamais gagné ici, et sans être arrogant car je ne le suis pas, je pense que la question ne se pose pas vraiment. Je n’ai vraiment pas besoin de me persuader ou de démontrer à personne que si je joue mon meilleur tennis, je peux gagner sur toutes les surfaces et contre n’importe quel joueur ».

Une nouvelle démonstration de la grande classe et de l’humilité de Rafa.