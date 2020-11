L’Espagne a ridiculisé une Allemagne catastrophique, mardi soir en Ligue des Nations. Une défaite 6-0 riche en conséquences mais aussi en histoire.

Indéfendable. C’est le mot de la soirée, tant pour une équipe, comme pour l’autre. L’Espagne, inspiré, joueuse, nous a sorti une prestation digne des grands soirs. Les soirs ou le Barça monopolisait encore le onze de la Roja. Mais indéfendable, c’est aussi le mot parfait pour qualifier la prestation de l’Allemagne. Corrigés 6 à 0 pour la dernière journée de la Ligue des Nations, les hommes de Joachim Low, se sont fait atomiser par l’adversaire du soir. Mais après avoir encaissé trois pions contre la Suisse mi-octobre, la défense allemande est fébrile. Une soirée de tous les records

1931…

C’était il y a presque 90 ans. L’Europe n’existait même pas encore. Il faut en effet remonter jusqu’en 1931 pour trouver une trace d’une telle défaite de l’Allemagne. C’était en Amical face à l’Autriche, 6-0.

Neuer voit triple

Le mur a cédé. Le portier allemand non plus n’est pas habitué à ce genre de spectacle. C’est la première fois que Manuel Neuer encaisse six buts dans un seul et même match. Auparavent, seul le Borussia Dortmund en 2012, avait réussi un exploit presque similaire, 5-2.

Tant qu’on y est à parler de Neuer, c’est seulement la troisième fois dans sa carrière que le rempart allemand encaisse un triplé. Avant Ferran Torres, seul Cristiano Ronaldo et Sergio Agüero avaient réussi cet exploit.

D’ailleurs, l’Espagnol de Manchester City est aussi le premier joueur depuis Michael Owen en 2001 à marquer trois buts contre l’Allemagne. Historique.