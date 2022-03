Légende absolue, Lewis Hamilton est un champion hors du commun. En dehors comme sur la piste, le Britannique déchaine les passions. Le pilote Mercedes, qui se prépare pour une nouvelle saison de F1, présente un sacré palmarès. Le plus grand palmarès de F1 de tous les temps aux éditions Talent Sport par Frank Worrall.

Le point comment entre le record de pole positions d’Ayrton Senna, du nombre de victoires de Michael Schumacher ? Plus aucun ne leur appartient. En 15 ans de carrière, Lewis Hamilton est passé du simple pilote très prometteur au plus grand palmarès de l’histoire de la Formule 1. Et si aujourd’hui sa décision de rejoindre Mercedes semble logique, à l’époque, beaucoup d’observateurs affirmaient que le Britannique allait passer à côté de sa carrière. Résultat, cette association va créer la plus grande dynamique de victoire jamais vue en Formule 1. Le tout devant des Alonso, Räikkönen, Rosberg, Vettel et Verstappen au top. Un destin hors du commun.

De ses débuts fracassants chez McLaren à sa domination sans partage avec Mercedes, toute sa carrière, jonchées d’obstacles et d’affrontements légendaires face aux plus grands pilotes de sa génération, tout a été raconté par Frank Worrall. Lewis Hamilton, la biographie du plus grand palmarès de la F1 de tous les temps aux éditions Talent Sport, c’est à retrouver ici !