À 21 ans, Maeve Og O’Leary honore la tradition familiale. Après son grand-père, puis son père et enfin son frère, joueur professionnel de rugby qui évolue à Rouen, c’est à la jeune Irlandaise de faire le grand saut. Ce 12 novembre 2021, Maeve a joué ses premières minutes sous les couleurs du XV Féminin irlandais. Rencontre. Par Vanessa Maurel ET Ruben Dias. Extrait du WOMEN SPORTS N°23.

WOMEN SPORTS : VOUS AVEZ HONORÉ VOTRE PREMIÈRE SÉLECTION AVEC L’IRLANDE, QUEL EST VOTRE RESSENTI ?

MAEVE : C’était un sentiment incroyable et une opportunité à saisir. Je suppose que c’était toujours quelque chose dont j’avais rêvé, mais je ne pensais pas que cela arriverait un jour. J’ai regardé cette équipe pendant des années et je les ai tellement admirées… C’est un honneur de faire partie du groupe.

PARLEZ-NOUS DE CETTE PREMIÈRE !

Tout le monde était très excité de se retrouver à nouveau et de jouer ensemble, sur-tout à la RDS Arena. Avant le match, j’étais concentrée mais je me permettais de profiter de l’expérience, de ce qui se passait autour de moi. Quand je suis arrivée sur le terrain, j’étais juste concentrée sur ce qu’on devait faire. Ensuite, c’était le summum absolu, ce sentiment de marcher sur le terrain en saluant la foule, et bien sûr de voir ma famille, ils étaient si fiers, c’était un senti-ment incroyable. Je ne me suis pas mis la pression, j’ai fait confiance aux systèmes que nous avions mis en place, je savais que les filles autour de moi me soutenaient.

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ L’AMBIANCE AU STADE ?

L’ambiance était incroyable. Nous avons joué à la RDS Arena pour la première fois, un stade bien plus grand que d’habitude. La foule était formidable et nous pouvions entendre les supporters tout au long du match. Vous savez ce qu’on dit, il n’y a pas de meilleurs fans au monde que les Irlandais ! Quand j’ai couru sur le terrain, j’ai pu entendre le rugissement de ma famille et de mes amis derrière moi.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE SENSATION EN ARRIVANT SUR LE TERRAIN ?

C’était un sentiment spécial, je pensais: « wow je suis capée pour mon pays », c’est fou. Mais je savais qu’il y avait un gros travail à faire, donc je suis restée concentrée sur le rugby et je voulais ai-der mon équipe à faire le travail.

VOTRE FAMILLE ÉTAIT LÀ, EST-CE QUE CELA VOUS A BOOSTÉE ?

Absolument. Ma famille a été mon plus grand soutien tout au long de ma vie. C’était une journée pour laquelle ils étaient si excités et fiers. Ils veulent juste le meilleur pour moi. Un de mes frères est rentré de France exprès par avion et un de mes autres frères, qui est en Australie, a pris une journée de congé pour me regarder !

LE RUGBY EN IRLANDE, C’EST VRAIMENT SPÉCIAL ?

Bien sûr ! Le rugby est joué depuis des décennies. C’est un sport de respect, d’inclusion et de plaisir. Il donne aux jeunes garçons et filles de toute l’Irlande l’opportunité de faire partie d’une équipe et de la famille du rugby. Il rassemble les gens et fait de nous un peuple uni. Je me sens tellement chanceuse de jouer au rugby en Irlande et de faire partie de cette grande famille.