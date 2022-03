La N.2 mondiale tchèque Barbora Krejcikova a annoncé son forfait pour le tournoi d’Indian Wells organisé cette semaine en raison d’une blessure à un bras.

« J’avais vraiment hâte de jouer à Indian Wells mais malheureusement ça ne va pas être possible cette année » , a déclaré Barbora Krejcikova ce mardi soir. « J’ai eu une douleur à un bras par intermittence depuis Doha, qui s’est intensifiée cette nuit. Et, avec mon équipe, j’ai dû prendre la décision très difficile de me retirer. »

Son forfait s’ajoute à celui d’Ashleigh Barty, qui avait annoncé renoncer au tournoi la semaine passée. Alizé Cornet prendra la place de la Tchèque dans le tableau principal ce mercredi.