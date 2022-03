L’ailier Damien Penaud et le deuxième ligne Romain Taofifenua, positifs au Covid-19, ne font pas partie du groupe du XV de France qui se rend au pays de Galles. Gabin Villière reprendra sa place.

« Damian Penaud et Romain Taofifenua ne seront pas du voyage suite à des tests positifs ce matin. Nous avions été jusque-là plutôt épargnés mais c’est comme ça. Nous avons les ressources pour affronter le pays de Galles », a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse à Marcoussis.

D’autres joueurs pourraient être testés positifs d’ici au match de vendredi soir à Cardiff. « On s’y prépare: on attend l’information du Comité des six nations pour savoir si et quand on sera retesté ».

Pour rappel, les Bleus « génération Galthié » restent sur deux victoires face aux Gallois dans le Tournoi: il y a deux ans à Cardiff (23-27) et l’an dernier au Stade de France (32-30).

Composition du XV de France :

Jaminet – Moefana, Fickou, Danty, Villière – (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) – Jelonch, Alldritt, Cros – Willemse, Woki – Atonio, Marchand, Baille.



Remplaçants : Mauvaka, Gros, Haouas, Flament, Cretin, Lucu, Ramos, Lebel.

Joueurs supplémentaires : Bamba, Falatea, Barlot, Couilloud, Hastoy.

