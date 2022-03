Ce samedi, l’écurie américaine Haas officialise la rupture de son partenariat avec le géant russe Uralkali, mais aussi le départ de son pilote Nikita Mazepin. Une décision prise suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Haas et Mazepin c’est terminé. L’écurie américaine a annoncé ce samedi la rupture de son partenariat avec Uralkali, mais aussi le départ de son pilote Nikita Mazepin, fils du patron du géant russe, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie: « Comme le reste de la communauté de la F1, l’équipe est choquée et attristée par l’invasion de l’Ukraine, et souhaite une fin paisible à ce conflit », explique l’écurie sur ses réseaux sociaux.

Haas va donc devoir trouver un nouveau pilote pour épauler l’Allemand Mick Schumacher alors que la saison 2022 débute à Bahreïn le 20 mars prochain.