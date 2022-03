Vendredi, Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, était l’invité de Rothen S’enflamme sur RMC. Le brésilien a une nouvelle fois clamé son amour pour le club de la capitale et son envie de prolonger son contrat qui expire en juin 2024.

L’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et Marquinhos va se poursuivre. Le club et le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024, discutent actuellement d’une prolongation de contrat. Invité de l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC, le capitaine parisien de 27 ans, a une nouvelle fois clamé son amour pour le PSG et son envie de poursuivre l’aventure, qui a débuté en 2013.

« Non, mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connaît mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici. Le club m’a transmis cette confiance et ce respect qu’il a pour moi, alors tout va dans le bon sens. Il y a des discussions, mais rien n’est encore fait. (sourire) », a confié l’international brésilien sur les ondes de RMC.

Depuis le début de la saison, Marquinhos a joué 28 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et une passes décisive. Il sera sur la pelouse de l’Allianz Riviera, ce samedi à 21h, face à l’OGC Nice, lors de la 27e journée de Ligue 1. Avant de se projeter sur le huitième de finale retour de Ligue des Champions, mercredi à 21h, face au Real Madrid.