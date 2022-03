Gravement touché par les blessures, Dani Carvajal ne parvient plus à retrouver son niveau d’antan et force la main au Real Madrid. Les Madrilènes ont ciblé son remplaçant : Jonathan Clauss.

Loin, très loin de son illustre niveau qui avait fait de lui l’un des meilleurs latéraux au monde, Dani Carvajal ne fait plus l’unanimité du côté du Real Madrid. Cette saison, l’Espagnol de 30 ans a déjà été touché par 3 blessures qui l’ont éloignés des terrains pendant plusieurs mois. Des pépins répétés qui l’empêche de retrouver son meilleur niveau. Inexistant face au Paris Saint-Germain, il est ciblé par les critiques et désigné comme le principal responsable de la défaite avec Carlo Ancelotti. L’Espagnol a pris le bouillon face à Kylian Mbappé et un remplaçant est activement recherché.

Selon les informations dévoilées par Andrés Onrubia, le Real Madrid aurait ciblé Jonathan Clauss comme étant le remplaçant idéal. Le latéral du RC Lens est dans une forme éblouissante. A 29 ans, le Français réalise une saison pleine avec 4 buts et 9 passes décisives en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des statistiques qui font de lui l’un des meilleurs latéraux en Europe et qui attise l’intérêt du Real Madrid. .Le RC Lens l’estimerait a environ 15 millions d’euros.