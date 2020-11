Le GP avait été annulé cette saison à cause du COVID.

Annulé cette saison pour cause de coronavirus, le Grand Prix du Vietnam ne devrait pas non plus figurer au calendrier en 2021. Pour prendre cette décision, la Fédération Internationale de l’Automobile prend acte de l’arrestation fin août du président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung. Une incertitude politique qui pousse la FIA à prendre les devants dans cette histoire. Pour le moment, aucun autre Grand Prix n’a été fixé à cette date pour remplacer cette course.